Maltratta la moglie per 30 anni | condannato

Un uomo è stato condannato per aver maltrattato sua moglie per oltre 30 anni. Fin dall’adolescenza, aveva mostrato segni di comportamento problematico, avendo avuto la sua prima relazione a 15 anni con quella che sarebbe diventata sua moglie. La vicenda evidenzia l’importanza di intervenire precocemente per prevenire situazioni di abuso e tutelare le vittime.

Già dai tempi della scuola aveva avuto le prime avvisaglie quando, all’età di 15 anni, era fidanzata con quello che poi è diventato il marito. Geloso e con manie di controllo su di lei al punto che "a scuola non potevo nemmeno fare ginnastica, mi svuotava lo zaino, non potevo andare alle cene di classe". Con le nozze le cose si sarebbero anche accentuate perché oltre alle scenate e alle privazioni sarebbero arrivate le botte. In una lunga testimonianza fatta ieri in tribunale una donna di 48 anni, originaria dell’hinterland senigalliese, ha raccontato davanti ai giudici quanto patito da più di 30 anni a causa del marito da cui poi si è separata e con cui ha avuto tre figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Picchia e minaccia la moglie per 30 anni, marito condannato per maltrattamentiUn uomo di Ancona è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per aver maltrattato la moglie per oltre 30 anni, utilizzando violenza e minacce.

