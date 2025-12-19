Cocaina nella borsa della moglie condannato il marito

Un arresto che scuote la tranquillità familiare: durante una perquisizione, i carabinieri trovano quasi 20 grammi di cocaina nella borsa di Rosalia Gargano. La scoperta porta alla condanna del marito, coinvolto in un episodio che mette in luce le ombre dietro una vita apparentemente normale. Un caso che solleva domande sulla vulnerabilità e le dinamiche nascoste all’interno delle mura domestiche.

La perquisizione dei carabinieri aveva portato alla scoperta di un involucro con quasi 20 grammi di cocaina nella borsa di Rosalia Gargano. Il tribunale di Sciacca ha disposto l'assoluzione della donna e la condanna del marito Mario Gallina, 49 anni, di Sambuca di Sicilia, ritenuto unico.

