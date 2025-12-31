Mosca insiste | 91 droni contro la residenza di Putin E mostra un video con i resti Media | 10-15mila soldati europei sul campo dopo la guerra

Mosca ha confermato un attacco con 91 droni alla residenza di Putin, mostrando immagini dei resti. Nel contesto delle tensioni in corso, alcuni media stimano che tra 10.000 e 15.000 soldati europei siano sul campo dopo il conflitto. L’articolo analizza le recenti sviluppi e le implicazioni di queste azioni militari nella regione.

Tensioni Mosca-Kiev dopo l’accusa di un attacco alla residenza di Putin: l’Europa si compatta - Il clima dei negoziati sulla guerra in Ucraina si fa sempre più teso dopo la denuncia del Cremlino, che accusa Kiev di aver attaccato con 91 droni la residenza di Vladimir Putin a Valdai. online-news.it

Mosca accusa Kiev: “Droni contro la residenza di Putin”. Zelensky smentisce e parla di provocazione - Mosca accusa Kiev di un attacco con 91 droni alla residenza di Putin sul Mar Nero, Zelensky smentisce e parla di storia inventata. ilmetropolitano.it

Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall'Ue. Gli Oreshnik a capacità nucleare sono in Bielorussia, affacciati sull'Europa. Il Cremlino insiste sull'attacco a una delle residenze di Putin. Zelensky: «Una

Il braccio di ferro diplomatico tra #Russia e #Ucraina. Il #Cremlino insiste: "La residenza di Putin fuori Mosca attaccata dai droni. La nostra posizione negoziale si indurirà". #Kyiv nega e accusa: "Un tentativo di affossare i colloqui".

