800 mila soldati Nato pronti | spunta il piano segreto in caso di guerra con la Russia
Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, nel 2022 una dozzina di “ senior German officers ” si sono riuniti in un complesso militare a Berlino per redigere un piano segreto, concepito per preparare la Germania e la NATO a un’eventuale guerra con la Russia. Il documento, chiamato Operation Plan Germany, conterrebbe circa 1.200 pagine e descriverebbe nei minimi dettagli come fino a 800.000 soldati tedeschi, statunitensi e alleati verrebbero trasferiti verso la frontiera orientale in caso di conflitto. Il WSJ riporta che il piano “ maps the ports, rivers, railways and roads they would travel, and how they would be supplied and protected on the way ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
