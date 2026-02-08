Genova Antifascista lancia il carnevale antifa e un nuovo corteo alla Foce

Si chiama "Semana Santa Antifa" il nuovo programma di eventi organizzato da Genova Antifascista che da domenica 8 febbraio a domenica 15 febbraio prevede una serie di appuntamenti in città. Il denso calendario inizia oggi, ai giardini Cavagnaro di Marassi, a partire dalle 10,30 con discobimbi, truccabimbi e il laboratorio di "libri di carta". Alle 14 ci sarà poi lo spettacolo teatrale "Marionette in libertà" di Gianni Rodari, recitato da Franco Picetti. Martedì 10 febbraio è prevista invece una striscionata in vari quartieri della città, mentre mercoledì 11 febbraio, al Circolo Prc Bianchini in piazza Romagnosi 2, ci sarà alle 20,30 l'assemblea pubblica di Genova Antifascista.🔗 Leggi su Genovatoday.it

