La mostra i quadri e l' ipotesi di corruzione | Patrizia Monterosso sceglie l' abbreviato

Patrizia Monterosso, ex direttrice della Fondazione Federico II, ha deciso di optare per il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione all’Ars. La sua scelta riguarda anche i dipinti e le ipotesi di corruzione che coinvolgono la sua posizione. Questa decisione si inserisce nel contesto di un’indagine che approfondisce aspetti legati alla gestione e alle eventuali irregolarità nelle attività di enti pubblici e culturali.

Ha scelto il rito abbreviato, Patrizia Monterosso, ex direttrice della Fondazione Federico II, coinvolta in uno dei filoni dell'inchiesta sulla corruzione all'Ars. Con lei, che ha optato per il rito alternativo, davanti al gup Filippo Serio durante l'udienza preliminare di venerdì scorso, c'erano.

Questa mattina si è aperta l'udienza preliminare per l'assessore Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, entrambe accusate di corruzione davanti al giudice Walter Turturici. Le parti coinvolte, assistite dai rispettivi avvocati, hanno scelto l'abbreviato, mentre l’assessore ha dichiarato di andare avanti “a testa alta”. L'esito del procedimento definirà la posizione di ciascuna nel procedimento giudiziario. Violenza sessuale su una 13enne. L’imputato sceglie il rito abbreviato

Un grave episodio di violenza sessuale su una 13enne avvenuto a Monza. L’imputato, un 24enne colombiano, ha scelto il rito abbreviato e si era finto un 17enne su Instagram per adescare la giovane. L’episodio, risalente a luglio scorso, ha portato la Procura a chiedere il giudizio immediato, contestandogli il reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Davide Mancini Zanchi, Quadri a Brescia - C’è tempo fino al 24 gennaio per visitare “Quadri”, mostra personale di Davide Mancini Zanchi che riunisce negli spazi di A+B Gallery una selezione di opere inedite, suddivise in cinque serie create a ... exibart.com

Oggi all’Associazione Culturale Trasparenze ho partecipato a una mostra di quadri davvero bellissima.Opere intense, diverse tra loro, capaci di emozionare e far riflettere, in uno spazio che valorizza l’arte e il talento. Complimenti agli artisti e all’associazione facebook

