Violenta e mette incinta una bambina di 10 anni in un centro accoglienza chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi

Un 29enne è imputato per violenza sessuale aggravata per aver violentato e messo incinta una bambina di 10 anni nel settembre del 2024. La pm di Brescia, Federica Ceschi, ha chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ho guardato il video molto volte. Ho letto gli articoli. Ho cercato di mettere a fuoco la volgare, violenta e aggressiva reazione dell’uomo più potente del mondo. È una reazione comune a tanti uomini e in generale alle persone che hanno paura. Paura di perder - facebook.com Vai su Facebook

Anche quest’anno la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ci mette davanti a statistiche che fanno male. Non possiamo cedere alla rassegnazione. Dobbiamo cambiare modelli comportamentali, rompere banalizzazioni e sr Vai su X

Violenta e mette incinta una bambina di 10 anni in un centro accoglienza, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi - Un 29enne è imputato per violenza sessuale aggravata per aver violentato e messo incinta una bambina di 10 anni nel settembre del 2024 ... Secondo fanpage.it

Violenta e mette incinta una bambina: chiesta una condanna a 6 anni di carcere - Oggi, la pm di Brescia Federica Ceschi ha chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione, concedendo le attenuanti generiche per il fatto che il 29enne era incensurato e che, inoltre, si è ... Come scrive bresciatoday.it

Bambina incinta a 12 anni, l'accusa di violenza sessuale. La famiglia rom e lo sfogo della piccola: «Voglio piangere» - Arriva in tribunale il caso della "sposa bambina", vittima di violenza sessuale e rimasta incinta ad appena 12 anni. ilmessaggero.it scrive