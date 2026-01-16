Sosta voucher a chi fa acquisti in città Il Distretto del commercio chiama i commercianti
Il Distretto del Commercio ha avviato un'iniziativa per incentivare gli acquisti in città, offrendo un voucher di sosta ai clienti. Sono stati individuati otto parcheggi, dal centro storico a Città Alta, per agevolare le soste. Attualmente, è in corso la fase di raccolta adesioni tra i negozianti, con l’obiettivo di promuovere il commercio locale e migliorare l’esperienza di shopping.
Parcheggi individuati e relativi costi, così come modalità di acquisto e nome del progetto. Stanno girando tra i commercianti del centro e dei borghi le prime informazioni su «Park Back» (questo il nome al netto di cambi in corsa), piano messo a punto dal Duc (Distretto urbano del Commercio) che, attraverso l’erogazione di voucher ai clienti dei negozi, punta ad alleggerire il costo per la sosta, criticità da tempo denunciata dal mondo del commercio cittadino, chiamato a competere con i grandi centri commerciali e l’e-commerce. L’obiettivo è partire nel giro di qualche settimana con l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
