Il Distretto del Commercio ha avviato un'iniziativa per incentivare gli acquisti in città, offrendo un voucher di sosta ai clienti. Sono stati individuati otto parcheggi, dal centro storico a Città Alta, per agevolare le soste. Attualmente, è in corso la fase di raccolta adesioni tra i negozianti, con l’obiettivo di promuovere il commercio locale e migliorare l’esperienza di shopping.

Parcheggi individuati e relativi costi, così come modalità di acquisto e nome del progetto. Stanno girando tra i commercianti del centro e dei borghi le prime informazioni su «Park Back» (questo il nome al netto di cambi in corsa), piano messo a punto dal Duc (Distretto urbano del Commercio) che, attraverso l’erogazione di voucher ai clienti dei negozi, punta ad alleggerire il costo per la sosta, criticità da tempo denunciata dal mondo del commercio cittadino, chiamato a competere con i grandi centri commerciali e l’e-commerce. L’obiettivo è partire nel giro di qualche settimana con l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sosta, voucher a chi fa acquisti in città. Il Distretto del commercio «chiama» i commercianti

Leggi anche: Consiglio, ok a Statuto e atto costitutivo del Distretto del commercio ‘Valli e Colline del Sannio Beneventano’

Leggi anche: Battipaglia, Massimo Sorvillo eletto alla guida del Distretto del Commercio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sosta, voucher a chi fa acquisti in città. Il Distretto del commercio «chiama» i commercianti.

Sosta, voucher a chi fa acquisti in città. Il Distretto del commercio «chiama» i commercianti - Il Duc ha individuato 8 parcheggi, dal centro a Città Alta. ecodibergamo.it