Consiglio ok a Statuto e atto costitutivo del Distretto del commercio ‘Valli e Colline del Sannio Beneventano’

Il Consiglio comunale ha approvato con 28 voti favorevoli e un'astensione lo statuto, l’atto costitutivo e l’accordo di istituzione del Distretto del commercio ‘Valli e Colline del Sannio Beneventano’, segnando un passo importante per lo sviluppo locale e la promozione delle attività commerciali nella zona.

Con 28 voti favorevoli e un astenuto il Consiglio comunale ha approvato lo schema di statuto, l'atto costitutivo e l' accordo di distretto del Distretto diffuso del commercio 'Valli e Colline del Sannio Beneventano'. Ok anche schema all' addendum relativo alla proroga della convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali (Ambito B1). Con 19 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astenuti via libera anche ad una variazione d'urgenza al Bilancio di previsione. Semaforo verde anche per lo schema di convenzione tra il Comune di Benevento e i Comuni di Arpaia e San Leucio del Sannio, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare, ancora per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.

