Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi, ha spesso condiviso dettagli sulla sua vita privata, in particolare sul suo matrimonio con Fabio Leoni e sui loro figli, Virginia e Pietro. In questo articolo scoprirai chi sono il marito e i figli di Rosanna, e come è nata la loro storia d’amore.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Rosanna Banfi, Fabio Leoni, e chi sono i figli Virginia e Pietro: “Sono la mia forza”

Rosanna Banfi ha raccontato molte volte come ha conosciuto il marito Fabio Leoni, l’attrice, figlia di Lino Banfi, ha spiegato che è stata una coppia di amici a presentarli, lui lavorava come operatore di macchina: “Questa coppia di amici mi voleva far fidanzare perché ero il terzo in comodo, ero single da tempo e stavo bene così. Continuavano a presentarmi operatori di macchina e alla fine mi hanno fatto conoscere lui. La mia amica lo aveva fotografato di nascosto all’aeroporto, portava i baffi all’inizio, che non mi piacevano”. Il primo incontro nel 1989, poi un amore che è nato subito, anche se dopo appena un mese si è interrotto. Metropolitanmagazine.it

Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi: “La lasciai dopo un mese, suo padre Lino mi guardava come un estraneo” - Ospiti di Domenica In nella prima puntata del 2025, Rosanna Banfi e Fabio Leoni hanno parlato del loro amore. fanpage.it

Chi è Fabio Leoni, il marito di Rosanna Banfi?/ Insieme da oltre 30 anni, lui all’inizio la lasciò - Alcune curiosità sulla loro storia d'amore, stanno insieme da oltre trent'anni. ilsussidiario.net

Altro appuntamento con la Parola di Dio questa sera attraverso la Lectio Divina aiutandoci a riflettere e a meditare Rosanna della Comunità “Eccomi manda me” presente suo marito Gianni e un altro membro della comunità Saro Antoci. - facebook.com facebook

"Rosanna Pirri" - Results on X | Live Posts & Updates x.com