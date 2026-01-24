chi sono i figli di alessandra martines stella e hugo e chi sono i padri

Alessandra Martines è madre di due figli, Stella e Hugo, nati da relazioni diverse. Stella è frutto del matrimonio con Claude Lelouche, durato dal 1995 al 2009. Hugo, invece, è nato dalla relazione con Cyril Descours, giovane attore francese di vent’anni più giovane. La sua famiglia riflette le diverse esperienze e legami che hanno accompagnato la sua vita personale.

Alessandra Martines è mamma di due figli Stella e Hugo, nati da due rapporti differenti: sono venuti al mondo dall’amore con Claude Lelouche, con il quale Alessandra è stata sposata dal 1995 al 2009, e da quello con Cyril Descours, giovane attore francese di vent’anni in meno. I due hanno avuto una lunga relazione dal 2008 al 2018 e hanno messo al mondo il secondogenito dell’attrice, appunto Hugo, che è nato quando lei aveva quarantanove anni. Il bambino è stato voluto da entrambi, soprattutto dall’attore francese, che sognava di diventare papà. La loro differenza di età, dunque, non ha rappresentato un ostacolo nella ricerca del bambino, che è arrivato nel 2012. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

