Accessibilità | a Palazzo Moroni nuovo ascensore che permette a tutti di accedere a sale e uffici

Questa mattina a Palazzo Moroni è stato inaugurato un nuovo ascensore. L’impianto permette a chi ha difficoltà di deambulazione, come le persone in carrozzina, di entrare più facilmente nelle sale e negli uffici. La scelta di installare questa nuova struttura mira a rendere gli spazi più accessibili a tutti.

