Contromano per 5km in autostrada poi la scoperta | chi c’era alla guida

Da tvzap.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto ha percorso cinque chilometri contromano in autostrada, causando grande preoccupazione tra gli automobilisti. La causa è stata scoperta solo in seguito: a guidare era un uomo che aveva perso l’orientamento a causa della scarsa visibilità notturna e della nebbia fitta. La vicenda ha suscitato clamore, soprattutto perché la manovra ha messo a rischio molte vite.

Pochi minuti, una manciata di chilometri percorsi nel senso sbagliato, la nebbia e il buio a rendere tutto più pericoloso. Sull’ A28, la sera del 27 gennaio, si è consumata una scena che poteva trasformarsi in tragedia. Invece, grazie alla prontezza di un agente della Polizia stradale di Pordenone, si è conclusa senza feriti. Resta però il conto salato per il conducente: cosa si è scoperto e cosa rischia ora. Contromano per 5 km in A28: la corsa nella nebbia. Erano le 22.45 quando una pattuglia in servizio nei pressi della barriera di Portogruaro ha notato qualcosa di anomalo sulla carreggiata opposta dell’ A28. 🔗 Leggi su Tvzap.it

