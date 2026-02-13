Un'auto ha percorso cinque chilometri contromano in autostrada, causando grande preoccupazione tra gli automobilisti. La causa è stata scoperta solo in seguito: a guidare era un uomo che aveva perso l’orientamento a causa della scarsa visibilità notturna e della nebbia fitta. La vicenda ha suscitato clamore, soprattutto perché la manovra ha messo a rischio molte vite.

Pochi minuti, una manciata di chilometri percorsi nel senso sbagliato, la nebbia e il buio a rendere tutto più pericoloso. Sull’ A28, la sera del 27 gennaio, si è consumata una scena che poteva trasformarsi in tragedia. Invece, grazie alla prontezza di un agente della Polizia stradale di Pordenone, si è conclusa senza feriti. Resta però il conto salato per il conducente: cosa si è scoperto e cosa rischia ora. Contromano per 5 km in A28: la corsa nella nebbia. Erano le 22.45 quando una pattuglia in servizio nei pressi della barriera di Portogruaro ha notato qualcosa di anomalo sulla carreggiata opposta dell’ A28. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Contromano per 5km in autostrada, poi la scoperta: chi c’era alla guida

Approfondimenti su contromano autostrada

Nella serata del 20 dicembre, un ottantenne residente a Erba ha percorso in contromano il tunnel del Barro, lungo la Statale 36.

Un'ottantenne è stato fermato dalla polizia stradale mentre percorreva contromano il tunnel del Barro sulla Statale 36.

Ultime notizie su contromano autostrada

Anziano 82enne contromano per 5 km in autostrada con la nebbia: rischia multa di oltre 8mila euroÈ accaduto il 27 gennaio scorso sull’A28, nei pressi di Portogruaro. Il gesto eroico di agente (che è riuscito a salire sull’auto e a fermarlo) ha evitato guai peggiori. Per l’anziano è prevista una ... fanpage.it

Fuga contromano per 20 chilometri con la cocaina in auto: arrestato 28enne dopo inseguimentoInseguimento ad alta tensione sulla circonvallazione esterna: i Carabinieri fermano un uomo in possesso di 59 dosi di cocaina dopo una corsa contromano tra il traffico del pomeriggio. agro24.it

L’anziano ha guidato contromano per cinque chilometri in autostrada, nella nebbia, di sera Per l’82enne è prevista una multa molto salata - facebook.com facebook