In contromano nel tunnel del Barro | ecco chi era l' automobilista alla guida

Nella serata del 20 dicembre, un ottantenne residente a Erba ha percorso in contromano il tunnel del Barro, lungo la Statale 36. L’automobilista è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia stradale. Questa vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza e della sicurezza sulle strade, soprattutto in aree di passaggio critiche come i tunnel.

E' un ottantenne residente nella zona di Erba l'automobilista che, nella serata dello scorso 20 dicembre, aveva percorso in contromano il tunnel del Barro, lungo la Statale 36, prima di essere fermato dagli agenti della polizia stradale. "Non l'ho fatto apposta, non mi ero accorto" avrebbe detto l'anziano automobilista agli agenti.

