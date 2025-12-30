In contromano nel tunnel lungo la Statale 36 | alla guida c' era un' ottantenne

Un'ottantenne è stato fermato dalla polizia stradale mentre percorreva contromano il tunnel del Barro sulla Statale 36. L'uomo ha dichiarato di non essersi accorto di essere in direzione opposta, spiegando che si trattava di un errore involontario. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l'importanza di una guida attenta e consapevole.

“Non l’ho fatto apposta, non mi ero accorto di viaggiare in contromano”. Sarebbero state queste le parole dette dall'anziano automobilista agli agenti della polizia stradale che lo hanno fermato dopo aver percorso il tunnel del Barro contromano lungo la Statale 36. Ne parla oggi il quotidiano Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - In contromano nel tunnel lungo la Statale 36: alla guida c'era un'ottantenne Leggi anche: Auto contromano nel tunnel, tragedia sfiorata sulla Statale 36 Leggi anche: Contromano nel tunnel del Barro: tragedia sfiorata sulla Statale 36 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video; Auto contromano nel tunnel della statale: il video è agghiacciante; Lecco, auto contromano in un tunnel sulla statale: è il terzo caso in tre mesi; Lecco, auto contromano sulla statale: sfiorato l'incidente in un tunnel. In contromano nel tunnel lungo la Statale 36: alla guida c'era un'ottantenne - "Scusate, non l'ho fatto apposta" avrebbe detto l'anziano automobilista agli agenti. leccotoday.it

Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video - Tragedia sfiorata venerdì sera con l'auto che viaggiava in controsenso nella corsia di sorpasso. leccotoday.it

Terrore sulla Superstrada: auto contromano nel tunnel del Monte Barro, sfiorata la tragedia - Un’ auto contromano ha seminato il panico nella carreggiata nord del tunnel del Monte Barro , alle porte di Lecco . notizie.tiscali.it

Si è sfiorato il dramma sulla Superstrada 36 alle porte di Lecco. Un'automobile ha percorso in contromano almeno tutta la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro tra la paura dei viaggiatori che procedevano nella giusta direzione verso Lecco. Le forze del - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.