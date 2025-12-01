Controlli straordinari dei Carabinieri in Valle Telesina e Alto Tammaro

Puntomagazine.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione nel weekend: 40 pattuglie, 203 veicoli controllati e 290 persone identificate. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno messo in campo un vasto dispositivo di sicurezza nei ventuno Comuni di competenza, con l’obiettivo di prevenire furti in abitazione e reati predatori nelle ore dello shopping natalizio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale di Benevento In totale sono state impiegate 40 pattuglie, che hanno controllato 203 veicoli sospetti e identificato 290 persone, alcune già note alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

controlli straordinari dei carabinieri in valle telesina e alto tammaro

© Puntomagazine.it - Controlli straordinari dei Carabinieri in Valle Telesina e Alto Tammaro

Altre letture consigliate

controlli straordinari carabinieri valleValle Telesina e Alto Tammaro, controlli straordinari: 290 persone identificate e 203 veicoli fermati - Fine settimana di controlli intensificati in Valle Telesina e nell’Alto Tammaro, dove i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno messo in campo un’operazione straordinaria per prevenire fu ... Da ntr24.tv

controlli straordinari carabinieri valleControlli straordinari contro i furti a Serravalle e Gavi: 150 persone identificate - Servizio straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure a Gavi e Serravalle Scrivia per i controlli nella prevenzione dei furti e dei reati predatori di queste ultime settimane. Scrive giornale7.it

controlli straordinari carabinieri valleControlli straordinari dei carabinieri nel Potentino: denunce, sequestri e due arresti - Sono stati controllati 78 veicoli, identificate 116 persone, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di cont ... Secondo basilicata24.it

controlli straordinari carabinieri vallePotenza, controlli straordinari dei Carabinieri in Val d’Agri: due arresti, denunce e sequestri - Controlli straordinari dei Carabinieri in Val d’Agri: due arresti e cinque denunce per reati vari, sequestrate anche armi bianche e un’auto. trmtv.it scrive

Raffica di furti in Valle. Controlli dei carabinieri intensificati sulle strade - Una comunicazione diffusa in queste ore dal sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, riguardante alcuni furti verificatisi nei giorni scorsi nella zona di Valdottavo, ha allarmato i ... Segnala lanazione.it

Brescia, controlli straordinari dei carabinieri: tre arresti, identificati in trecento - Venerdì (e venerdì sera) i carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno condotto una serie di servizi di controllo straordinario nel territorio nel capoluogo e a Chiari, la Val Camonica con ... Riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Straordinari Carabinieri Valle