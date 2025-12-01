Controlli straordinari dei Carabinieri in Valle Telesina e Alto Tammaro

Operazione nel weekend: 40 pattuglie, 203 veicoli controllati e 290 persone identificate. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno messo in campo un vasto dispositivo di sicurezza nei ventuno Comuni di competenza, con l’obiettivo di prevenire furti in abitazione e reati predatori nelle ore dello shopping natalizio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale di Benevento In totale sono state impiegate 40 pattuglie, che hanno controllato 203 veicoli sospetti e identificato 290 persone, alcune già note alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Controlli straordinari dei Carabinieri in Valle Telesina e Alto Tammaro

