Controlli in un autonoleggio | denunciato il titolare Sequestrate sei auto e 27 contratti

Il titolare di un autonoleggio a Casal di Principe è stato denunciato dai Carabinieri durante un controllo svolto nel pomeriggio del 12 febbraio, che ha portato al sequestro di sei auto e alla scoperta di 27 contratti irregolari.

I carabinieri contestano la violazione dell’articolo 17 del Decreto Sicurezza: omessa registrazione dei dati dei clienti sul portale del Ministero dell’Interno Controlli serrati nel settore dell’autonoleggio. Nel pomeriggio del 12 febbraio, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno effettuato un accertamento amministrativo presso una società di noleggio auto operante nel territorio di Casal di Principe, in provincia di Caserta. Al termine delle verifiche, il legale rappresentante dell’attività, un 31enne del posto, è stato denunciato in stato di libertà per violazione dell’articolo 17 del D.🔗 Leggi su Casertanews.it Falso extravergine d'oliva: oltre 18 tonnellate sequestrate, denunciato il titolare di una ditta olearia abruzzese Questa mattina a Salerno le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 18 tonnellate di falso olio extravergine d’oliva. Gdf Caserta, sequestrate tonnellate di materiale infiammabile: denunciato il titolare di una società Le forze dell'ordine di Caserta hanno sequestrato tonnellate di materiale infiammabile e denunciato il titolare di una società, nell’ambito di un’operazione congiunta per verificare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Contenuti correlati Argomenti discussi: Apparecchi da gioco illegali in un centro scommesse: sanzioni per 70 mila euro; Controlli in un negozio di frutta e verdura, scoperti sei lavoratori in nero. Roma, attivati i nuovi occhi elettronici: controlli in tempo reale su assicurazione e revisione dei veicoliLe pattuglie della polizia locale utilizzano nuove tecnologie per individuare in pochi secondi chi circola senza copertura obbligatoria o con revisione scaduta. Vi spieghiamo come funzionano. Pesanti ... romatoday.it 5 controlli alla macchina che possono evitarti guaiNon trascurare la manutenzione dell'auto! 5 controlli semplici alla macchina possono salvaguardare la tua sicurezza e il tuo portafoglio. sicurauto.it Brusciano. Non si fermano i controlli dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga nei quartieri della 219. Nel pomeriggio i militari della Stazione di Brusciano hanno sequestrato un’ingente quantità di sostanza stupefacente e munizioni all’interno del rion - facebook.com facebook