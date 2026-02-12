Falso extravergine d' oliva | oltre 18 tonnellate sequestrate denunciato il titolare di una ditta olearia abruzzese

Questa mattina a Salerno le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 18 tonnellate di falso olio extravergine d’oliva. Il container, proveniente dall’Abruzzo, conteneva 18.100 chili di olio che si sono rivelati non conformi agli standard. Il titolare di una ditta olearia è stato denunciato per aver immettuto sul mercato prodotto contraffatto. La scoperta arriva dopo un controllo congiunto tra carabinieri, guardia di finanza e dogane, che hanno fermato il carico e avviato le indagini.

Un container contenente 18.100 chili di olio di oliva è stato sottoposto a sequestro probatorio nel porto commerciale di Salerno dal Reparto carabinieri tutela agroalimentare, unitamente alla guardia di finanza di Salerno e al personale del locale ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del monitoraggio dei flussi di importexport di olio d'oliva promosso dalla cabina di regia del Ministero dell'agricoltura. Le indagini sono state avviate con la richiesta di attivazione del "profilo di rischio" del carico di olio, commercializzato all'estero, in Canada per la precisione e hanno consentito di accertare, anche tramite analisi di laboratorio, che il prodotto, etichettato e fatturato fraudolentemente come olio "extravergine" di oliva era in realtà olio di oliva "vergine".

