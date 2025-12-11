Gdf Caserta sequestrate tonnellate di materiale infiammabile | denunciato il titolare di una società

Le forze dell'ordine di Caserta hanno sequestrato tonnellate di materiale infiammabile e denunciato il titolare di una società, nell’ambito di un’operazione congiunta per verificare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'intervento ha coinvolto finanzieri, polizia, ASL, ITL, INAIL e Vigili del Fuoco, evidenziando l'importanza del rispetto delle normative di sicurezza.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta ed i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, unitamente a personale ASL, ITL, INAIL e Vigili del Fuoco, hanno svolto un'attività congiunta finalizzata al controllo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, durante l'operazione il personale coinvolto è intervenuto presso una ditta di logistica sita nella zona industriale tra Maddaloni e Marcianise, ove è stata rilevata la presenza di decine di fusti di materiale infiammabile di diversa natura, tra cui alluminio in polvere e nitrato di bario, per un peso complessivo di diverse tonnellate.

