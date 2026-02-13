Controlli della finanza in un negozio del Vco | sequestrati 13mila prodotti anche di carnevale non sicuri

La guardia di finanza del Vco ha sequestrato 13.000 prodotti non sicuri, tra cui articoli di carnevale e alimenti, durante i controlli intensificati in vista dei festeggiamenti carnevaleschi. La maxi operazione, denominata

Tredicimila prodotti non sicuri sequestrati e sanzioni fino a 50mila euro. É questo il bilancio dell'operazione "Carnevale sicuro", con cui la guardia di finanza del comando provinciale del Vco ha intensificato i controlli del territorio in vista dei festeggiamenti di carnevale. I militari, infatti, una volta entrati nel negozio, hanno accertato la presenza, anche nei magazzini, di circa 100 tra trucchi e cosmetici da applicare sul volto per fungere da maschere di carnevale, che non riportavano le informazioni minime di sicurezza. Inoltre, sono stati trovati 13mila prodotti di plastica, tra bicchieri e prodotti per l'igiene, non conformi al decreto che regola la vendita di prodotti in plastica monouso non riciclabili e inorganici.🔗 Leggi su Novaratoday.it

