RePAIR robot e Intelligenza Artificiale per ricomporre il puzzle degli affreschi di Pompei

Un Robot, guidato dall’intelligenza artificiale, per ricostruire gli affreschi di Pompei ridotti in centinaia di frammenti. Il prototipo è stato sperimentato positivamente nel Parco archeologico di Pompei con il progetto di ricerca “RePAIR”, acronimo di “Reconstructing the Past: Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage”, finanziato dall’Unione Europea, dimostrando che la robotica e l’intelligenza artificiale potranno in futuro facilitare il lavoro degli archeologi. La ricerca ha avuto per oggetto due esempi di grandi affreschi del patrimonio culturale mondiale che si trovano in stato frammentario e sono conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

