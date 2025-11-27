RePAIR robot e Intelligenza Artificiale per ricomporre il puzzle degli affreschi di Pompei

Un  Robot, guidato dall’intelligenza artificiale,  per ricostruire  gli affreschi di Pompei ridotti in centinaia di frammenti.  Il prototipo è stato sperimentato positivamente nel  Parco archeologico di Pompei  con il  progetto di ricerca “RePAIR”,  acronimo di  “Reconstructing the Past: Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage”,  finanziato dall’Unione Europea, dimostrando che la robotica e l’intelligenza artificiale potranno in futuro facilitare il lavoro degli archeologi. La ricerca ha avuto per oggetto  due esempi di grandi affreschi del patrimonio culturale mondiale  che si trovano in stato frammentario e sono conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

