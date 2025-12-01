Napoli De Laurentiis esalta Conte | Vero condottiero

Napolitoday.it | 1 dic 2025

Aurelio De Laurentiis torna ad esprimersi via social dopo il successo sulla Roma. Il patron azzurro ha voluto esaltare la vittoria della squadra all'Olimpico e la guida di Antonio Conte con il suo ‘tweet’ post partita. “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!”, scrive il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

