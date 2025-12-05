Napoli pioggia di milioni in arrivo | De Laurentiis e Conte gongolano

Rafa Marin, talentuoso centrale spagnolo del 2002, è passato dal Real Madrid al Napoli nell’estate 2024, vincendo lo scudetto ma finendo poi in prestito al Villarreal. In Spagna sta vivendo una stagione di riscatto, con prestazioni solide che, secondo Gianluca Di Marzio, hanno convinto il club spagnolo a pensare, sul serio, al riscatto. Rafa Marin brilla al Villareal: riscatto probabile. Un accordo oneroso oltre il milione, che potrebbe trasformarsi in un affare definitivo da più di 12 milioni entro fine stagione: questa l’operazione che ha portato Rafa dal Napoli al Villareal. E, tornato in Spagna, non è più una comparsa: 11 presenze in Liga, due in Copa del Rey e altre due in Champions. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

