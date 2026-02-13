Consulta Argento | linee operative a sostegno degli anziani

Presso la sede dell’Urban Center di Avellino, si è insediata la “Consulta Argento”, organismo istituito con Delibera Commissariale n. 45 per sviluppare linee operative a sostegno degli anziani, in risposta alle crescenti esigenze di assistenza e socializzazione delle persone over 65 nella città.

Tempo di lettura: 3 minuti Po la sede dell’Urban Center di Avellino, si è insediata la “ Consulta Argento ”, organismo istituito con Delibera Commissariale n. 23 del 26 gennaio 2026, che si pone l’obiettivo di porre al centro delle politiche cittadine il tema dell’invecchiamento attivo e della tutela della popolazione anziana. Alla prima riunione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, dell’ ASL, dell’ Azienda Ospedaliera “Moscati”, dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, degli Ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei pensionati e dei consumatori, nonché del mondo del volontariato e del terzo settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Avellino ha ufficialmente avviato la Consulta Argento, un organismo pensato per sostenere gli anziani e affrontare i problemi legati all’invecchiamento della popolazione.

Avellino mette in piedi la Consulta Argento, un nuovo organismo che mira a coinvolgere gli anziani nelle decisioni e a trovare risorse per progetti dedicati a loro.

Argomenti discussi: Avellino, nasce la Consulta Argento: il Comune al fianco degli anziani per l’invecchiamento attivo.

