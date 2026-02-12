Avellino vara la Consulta Argento per valorizzare il ruolo degli anziani

Avellino ha ufficialmente avviato la Consulta Argento, un organismo pensato per sostenere gli anziani e affrontare i problemi legati all’invecchiamento della popolazione. La città vuole coinvolgere le associazioni e i cittadini più avanti negli anni, creando uno spazio di confronto e di proposte concrete. La prima riunione si terrà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mettere in campo idee pratiche per migliorare la qualità della vita degli anziani.

Con la delibera Commissariale n. 23, approvata il 26 gennaio 2026, è stato introdotto anche il regolamento che definisce il funzionamento della Consulta. La prima riunione operativa della Consulta ha avuto luogo presso l'Urban Center, all'interno dell'ex Chiesa del Carmine di Avellino, un luogo simbolico che rimanda a una visione di rinnovamento e speranza. Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Avellino, ha commentato con passione l'importanza dell'iniziativa, definendola una risorsa per l'intero territorio: "Con l'invecchiamento della popolazione, è fondamentale attuare politiche organiche, che non si limitino a una gestione del problema, ma che sappiano trasformarlo in opportunità.

