Olimpiadi Milano Cortina | i giornalisti di Rai sport ritirano le firme Protesta contro Petrecca E a fine Giochi sciopero

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di smettere di firmare servizi e collegamenti durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Da oggi, alle 17, e fino alla fine dei Giochi, non parteciperanno più alle telecronache. La protesta nasce dal malumore verso il direttore di Rai Sport, accusato di aver danneggiato la redazione e l’immagine dell’azienda. La decisione arriva nel momento in cui i giornalisti chiedono che l’azienda riconosca i loro sforzi e il rispetto che meritano. La protesta si conclude con l’annuncio di uno

Da oggi, 9 febbraio 2026, alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi, ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di Raisport ha recato nell'ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento". Lo scrivono in una nota il Cdr e il fiduciaro di Rai Sport che annunciano un pacchetto di sciopero a fine Olimpiadi L'articolo Olimpiadi Milano Cortina: i giornalisti di Rai sport ritirano le firme. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Olimpiadi Milano Cortina: i giornalisti di Rai sport ritirano le firme. Protesta contro Petrecca. E a fine Giochi sciopero Approfondimenti su Milano Cortina CASO PETRECCA: GIORNALISTI RAI SPORT RITIRANO LE FIRME, SCIOPERO A FINE GIOCHI I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme e di scendere in sciopero. Milano-Cortina, la protesta del cdr Rai Sport contro il direttore Petrecca: “Ritiriamo le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi” I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Milano-Cortina: i prezzi delle strutture ricettive schizzano al +162% rispetto alle settimane precedenti.; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 6 febbraio; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo. Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggiIeri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie. Oggi invece finali di sci acrobatico, di sci alpino, di pattinaggio di velocità 1000m e di ... tg24.sky.it Lindsey Vonn ha guadagnato una cifra clamorosa dopo la caduta alle Olimpiadi Milano-Cortina: il motivoPerché la campionessa americana prenderà dei soldi dopo l'incidente nella discesa libera. Il fondo Stevens sugli atleti degli Stati Uniti ... corrieredellosport.it Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la neve diventa strumento di critica verso l’Ice e l’amministrazione Trump. Lo sciatore di freestyle anglo-americano Gus Kenworthy, nei giorni scorsi, ha lasciato sulla pista una scritta esplicita, tracciata con l’urina: “Fuck Ic facebook La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com

