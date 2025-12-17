Consorzio di Tutela del Sannio Carmine Coletta eletto nuovo presidente
Il Consorzio di Tutela del Sannio annuncia con entusiasmo la nomina di Carmine Coletta a nuovo presidente, segnando un momento di continuità e innovazione. Un passo importante per rafforzare la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo sannita, puntando su una strategia condivisa che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione.
Un passaggio di testimone nel segno della continuità e di una nuova visione strategica per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo sannita
