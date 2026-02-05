Resa dei conti all' Asi Pignetti convoca il consiglio dopo la diffida e chiede la decadenza di Tamburrino

A Caserta, il clima si fa teso all’interno dell’Asi. La presidente Raffaela Pignetti ha convocato il Consiglio Generale dopo aver ricevuto una diffida dal presidente Fico e dall’assessore Bonavitacola. La decisione principale riguarda la richiesta di far decadere Tamburrino dall’assemblea della Fondazione AsiCe e della Società. La situazione si surriscalda, e ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi.

La presidente ha indetto l'assemblea per il 10 febbraio anche per discutere l'estromissione di Fondazione AsiCe e Coplus Clima da resa dei conti all’Asi di Caserta. Dopo la diffida del presidente Fico e dell'assessore alle Attività Produttive Fulvio Bonavitacola, la presidente Raffaela Pignetti convoca il Consiglio Generale per discutere l’estromissione dall’assemblea della Fondazione AsiCe e della Società Consortile Coplus, con sede a Palermo. All’ordine del giorno anche l’avvio del procedimento di decadenza sia dal Consiglio Generale sia dal Comitato Direttivo di Nicola Tamburrino, delegato per il Comune di Villa Literno e tra i protagonisti della ‘fronda’ che ha provato a esautorare la stessa Pignetti a fine gennaio.🔗 Leggi su Casertanews.it

La presidente dell’ASI, Raffaela Pignetti, ha convocato il consiglio generale per le elezioni del nuovo comitato direttivo, fermando un tentativo di modifica improvvisa da parte di alcuni membri del Partito Democratico.

