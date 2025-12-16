Juventus spunta un nome nuovo per il mercato dei bianconeri ! Colpo a zero per la prossima estate? Ecco di chi si tratta

La Juventus si prepara alla prossima stagione con un nuovo nome nel mirino. Mentre si concentra sul mercato invernale, la dirigenza pensa già al futuro e valuta un possibile arrivo a parametro zero per la campagna 2026/27. Ecco di chi si tratta e quali sono le prospettive per i bianconeri.

Juventus, nome nuovo per i bianconeri! Arriverà a parametro zero per la prossima estate? Ecco di chi stiamo parlando Mentre l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta alla prossima finestra di mercato invernale, la dirigenza della Juventus guarda oltre e inizia a pianificare la stagione 202627. Secondo quanto riportato da Gianluca . Calcionews24.com

