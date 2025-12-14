Dopo la partita tra Genoa e Inter, Daniele De Rossi ha commentato in conferenza stampa l'andamento della squadra. Ha evidenziato la crescita del gruppo, sottolineando l'importanza del lavoro e i margini di miglioramento, anche in un contesto difficile. Le sue parole riflettono fiducia e determinazione nel percorso dei nerazzurri.

© Internews24.com - Conferenza stampa De Rossi post Genoa Inter: «Meritavano loro ma l’atmosfera ci ha portato a crederci»

Inter News 24 Conferenza stampa De Rossi post Genoa Inter le parole sulla crescita del gruppo e messaggi chiari su lavoro e margini di miglioramento. Al termine della sfida del Ferraris contro l’Inter, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha analizzato la gara in conferenza stampa con lucidità e franchezza, riconoscendo i meriti degli avversari ma difendendo allo stesso tempo la prestazione dei suoi. Le parole del tecnico rossoblù, fotografano un momento di crescita, nonostante una classifica che continua a imporre prudenza. PARTITA – «L’Inter ha meritato di vincere per quello che si è visto in campo. Internews24.com

Conferenza stampa | De Rossi dopo Genoa-Inter 14/12/2025

Genoa, De Rossi: "Siamo ancora in fondo. Le concorrenti per la salvezza corrono" - Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della sua squadra contro l'Inter: "Partiamo dalla fine: l'Inter ha meritato di vincere. firenzeviola.it