Pagelle Atletico Madrid Inter la Gazzetta elogia Dimarco e Zielinski | tanti i bocciati
Inter News 24 Pagelle Atletico Madrid Inter, la Gazzetta dello Sport promuove Dimarco e Zielinski, ma boccia tanti calciatori dopo il match di ieri sera. Nonostante una prestazione che per larghi tratti è stata definita positiva e dominante, le pagelle de La Gazzetta dello Sport per i giocatori dell’ Inter dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid risultano fortemente condizionate dal risultato finale. Il KO subito al fotofinish ha portato a una valutazione complessiva inferiore per i nerazzurri rispetto ai Colchoneros, con ben cinque giocatori insufficienti, che salgono a sei includendo il tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com
