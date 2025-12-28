Atalanta Inter Condò analizza la sfida | Se Chivu vince a Bergamo conquista uno scontro diretto

L'incontro tra Atalanta e Inter rappresenta un’importante occasione di verifica per entrambe le squadre. Paolo Condò analizza la sfida, sottolineando come il risultato possa avere conseguenze significative sulla corsa alle posizioni di vertice. In particolare, la partita sarà un banco di prova per i nerazzurri e per Cristian Chivu, che potrebbe ottenere un risultato chiave in un momento cruciale della stagione.

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha presentato in modo netto e diretto la sfida tra Atalanta e Inter, sottolineando il peso specifico del match in chiave campionato e soffermandosi anche sull'atteggiamento comunicativo di Cristian Chivu in conferenza stampa. Per Condò non ci sono dubbi sull'importanza della gara di Bergamo, al di là della classifica attuale: SCONTRO DIRETTO – «Cominciamo con il dire che, per la qualità delle squadre, questo è uno scontro diretto.

