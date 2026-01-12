Condannato per furto dieci anni fa arrestato al confine

Lo scorso 9 gennaio, durante un controllo di routine sul raccordo autostradale RA13, agenti del Commissariato di Duino hanno individuato un uomo ricercato, latitante da dieci anni. Condannato per furto dieci anni prima, aveva dovuto scontare 10 mesi di carcere, ma era riuscito a evitare la cattura fino a quel momento. La sua identificazione ha portato all’arresto e al successivo trasferimento in carcere.

Doveva scontare 10 mesi di carcere ma viene scoperto al confine da latitante, 10 anni dopo. È successo lo scorso 9 gennaio sul raccordo autostradale RA13 durante i controlli di retrovalico da parte degli agentio del Commissariato di Duino, che hanno eseguito un ordine di carcerazione nei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Furto al confine, rubata una pistola e i ricordi di una madre morta 5 anni fa Leggi anche: Condannato per un furto in appartamento: 41enne arrestato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Arrestato 37enne condannato per furto e rapina; Omicidio durante un intervento per sventare un furto all’Eur: carabiniere condannato a tre anni; Latitante condannata a Cassino, rintracciata e arrestata in Piemonte; Latitante, rientra dalla Germania convinto dai carabinieri: dovrà scontare due anni per truffa e un furto da 5 euro. L'ULTIMO NUMERO - Dicembre 2025 Dio è con noi - Per i giudici l'uso dell'arma non era proporzionato alla situazione ... ilfattoquotidiano.it

Uccise ladro a Roma, carabiniere condannato a tre anni - Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di carcere il carabiniere che uccise con un colpo di pistola un ... msn.com

Il giudice Boyd spiega il rinvio dell'udienza in un caso di furto con scasso ad alto rischio

Il Tribunale di Roma ha condannato a 3 anni di reclusione il carabiniere che uccise un siriano nel quartiere romano dell'Eur nel corso di un intervento per sventare un furto. I pubblici ministeri avevano sollecitato una condanna a 2 anni e mezzo. Il vicebrigadier - facebook.com facebook

Un carabiniere è stato condannato a 3 anni di carcere per aver sparato ad un immigrato clandestino in fuga, che aveva appena ferito un collega durante un furto a Roma. Il Tribunale lo ha inoltre condannato a risarcire per 125.000€ la famiglia del siriano, rima x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.