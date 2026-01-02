Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei | lotti e marchio interessati
È stato avviato un richiamo di alcuni lotti di pandoro classico a causa della possibile presenza di corpi estranei nell’impasto, specificamente residui del rivestimento PTFE degli stampi di cottura. Si consiglia di verificare i numeri di lotto e il marchio riportati sulla confezione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti per garantire la sicurezza dei consumatori.
Il richiamo di diversi lotti di pandoro è scattato a causa della presenza di corpi estranei nell'impasto e in particolare della presenza di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pandoro ritirato dal mercato per «rischio fisico»: ecco quale marca. L'avviso sul portale del ministero della Salute - Con questa motivazione è stato richiamato dal mercato, dall'azienda produttrice, il Pandoro classico Vergani. ilmessaggero.it
