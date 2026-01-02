Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei | lotti e marchio interessati

È stato avviato un richiamo di alcuni lotti di pandoro classico a causa della possibile presenza di corpi estranei nell’impasto, specificamente residui del rivestimento PTFE degli stampi di cottura. Si consiglia di verificare i numeri di lotto e il marchio riportati sulla confezione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti per garantire la sicurezza dei consumatori.

