Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard cross femminile a Milano Cortina, dopo essersi ferita in allenamento. La caduta le ha provocato alcune ferite sul volto, ma non le ha impedito di salire sul podio. La campionessa ha mostrato grande determinazione, affrontando la gara con coraggio e abilità.

C on le ferite in volto a causa della brutta caduta in allenamento, Michela Moioli bacia la sua medaglia di bronzo. La campionessa bergamasca è pura adrenalina sulla pista di Livigno e fa correre la tavola fino a diventare la regina di bronzo dello snowboard cross femminile a Milano Cortina 2026. Un’altra pagina memorabile della sua carriera dopo l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento a squadre di Pechino 2022. Precisa, veloce nelle curve e indistruttibile, Moioli fa sognare il pubblico chiudendo alle spalle della giovane australiana Josie Baff (oro) e della ceca Eva Adamczykova (argento). La prova che quest’anno lo snowboard femminile è sempre più azzurro: Moioli è la seconda medaglia di bronzo dopo quella di Lucia Dalmasso nel gigante parallelo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con le ferite ancora in volto dalla caduta in allenamento, l'azzurra domina lo snowboard cross femminile di Milano Cortina con coraggio, tecnica e adrenalina

