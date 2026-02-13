Comunità ebraica italiana | domenica elezioni Ucei per il dopo Di Segni tra sfide e peso di Roma e Milano

La comunità ebraica italiana ha deciso di votare domenica 15 febbraio per scegliere il nuovo presidente dell’Ucei, dopo le dimissioni di Di Segni. La scelta avviene in un momento di tensione tra le grandi città di Roma e Milano, che influenzerà sicuramente il risultato. I membri si riuniscono per decidere il futuro dell’associazione e affrontare le sfide di un’epoca complessa.

Ucei, il voto per il futuro della comunità ebraica italiana: tra rinnovamento e sfide aperte. Domenica 15 febbraio, la comunità ebraica italiana si recherà alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei). Un passaggio di testimone cruciale, che segnerà l'inizio di una nuova fase per l'organizzazione e per l'intera comunità, chiamata ad affrontare sfide complesse in un contesto nazionale e internazionale in rapida evoluzione. Il voto si svolgerà a porte chiuse, all'interno del Consiglio dell'Ucei, composto da 52 membri. Un mandato che si chiude e una scelta complessa.

Domenica 15 febbraio, le comunità ebraiche italiane andranno alle urne per scegliere il nuovo presidente dell’Ucei, dopo che Noemi Di Segni ha deciso di non ripresentarsi.

Il 15 dicembre 2025, la Comunità Ebraica di Milano ha confermato Walker Meghnagi come suo presidente.

