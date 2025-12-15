Comunità ebraica di Milano | Walker Meghnagi confermato presidente

Il 15 dicembre 2025, la Comunità Ebraica di Milano ha confermato Walker Meghnagi come suo presidente. La sua riconferma testimonia il sostegno e la fiducia della comunità nel suo ruolo di leadership e impegno per promuovere valori, cultura e coesione all’interno della comunità ebraica milanese.

© Ilgiorno.it - Comunità ebraica di Milano: Walker Meghnagi confermato presidente Milano, 15 dicembre 2025 – Walker Meghnagi è stato confermato presidente della Comunità Ebraica di Milano. In seguito allo spoglio delle elezioni tenutesi ieri domenica 14 dicembre, la lista di Meghnagi "Beyahad-Insieme" si è imposta con 9.576 voti totali contro i 6.446 della lista "Atid–Radici, Identità, Futuro" guidata da Massimiliano Tedeschi. Per "Beyahad" il 59,77% delle preferenze contro il 40,23% di "Atid". La lista di Meghnagi si è aggiudicata anche 10 seggi su 17 nel Consiglio. Una vittoria netta e per certi versi storica nelle proporzioni. Meghnagi: "Ci aspettano 4 anni importanti". «Sono molto felice e soddisfatto per questo risultato che va oltre le attese.

