Comunali pressing di Tarasconi sui Liberali per una possibile alleanza

Tarasconi spinge i Liberali a trovare un’intesa in vista delle Comunali, dopo che le trattative tra le due parti sono rimaste in sospeso. In città circolano voci di incontri non confermati, ma fonti vicine ai negoziati confermano che alcuni contatti ci sono stati e altri sono programmati. La tensione cresce mentre i segnali di un possibile accordo si fanno più evidenti, anche se ancora non c’è nulla di deciso.

S'incontrano, non s'incontrano. È tutto un mormorio su questa situazione di stallo. Sicuramente qualche contatto c'è già stato e ci sarà ancora. Il sindaco Katia Tarasconi starebbe già iniziando a pensare al futuro della coalizione di centrosinistra per le Elezioni Amministrative del 2027. Centrosinistra sì, ma se ci fosse anche una costola di centrodestra a dare un supporto, un contributo elettorale, sarebbe meglio. Per questo Tarasconi sta sondando il terreno con i Liberali Piacentini, l'associazione politica che, nel 2022, portò avanti una corsa solitaria con candidato sindaco Corrado Sforza Fogliani.