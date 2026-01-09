Muharemovic Juve il ritorno è possibile | attenzione però al pressing di una rivale bianconera

Muharemovic potrebbe tornare alla Juventus, posizione che alimenta discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, una rivale storica si sta facendo avanti con decisione, creando ulteriori incertezze sulla trattativa. La situazione richiede attenzione e valutazioni accurate per capire se il ritorno in bianconero sarà effettivamente possibile o se altre dinamiche potrebbero influenzare il futuro del giocatore.

Muharemovic Juve, il ritorno a Torino è possibile. Ma c'è il pressing di una grande rivale bianconera che preoccupa non poco. La Juve accende i riflettori su un profilo conosciuto molto bene alla Continassa, preparandosi a un acceso derby d'Italia sul mercato per accaparrarsi uno dei talenti emergenti della Serie A. Tarik Muharemovic continua a far parlare di sé con prestazioni di alto livello al Sassuolo, attirando inevitabilmente le attenzioni delle big del campionato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha deciso di rompere gli indugi muovendosi con deciso anticipo sulla concorrenza.

Muharemovic, la Juventus valuta il ritorno: valore quintuplicato - La Juventus si guarda attorno per rinforzare la difesa, ma tra le varie opzioni una spicca per familiarità e potenziale, come si legge su Tuttosport: Tarik Muharemovic. calciomercato.com

