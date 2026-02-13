Comunali a Reggio FdI sceglie Calabrese come coordinatore della fase elettorale

Giovanni Calabrese è stato scelto da Fratelli d’Italia come coordinatore delle campagne elettorali a Reggio Calabria, deciso dopo un incontro tra i membri del partito. La sua nomina mira a organizzare meglio le strategie in vista delle prossime elezioni comunali, puntando a rafforzare la presenza del partito sul territorio.

Giovanni Calabrese sarà il coordinatore della fase elettorale di Fratelli d'Italia per le comunali di Reggio Calabria.Lo rende noto la coordinatrice regionale di FdI in Calabria, Wanda Ferro, spiegando che il compito è stato affidato a Calabrese, anche assessore regionale, in modo unitario e su.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La tensione sale alla Reggia di Caserta.

Circoscrizioni a Reggio Calabria: i Consiglieri di Centrodestra ricevuti dal Prefetto. Denunciati ritardi e calcoli politici della maggioranzaI Consiglieri di centrodestra presso il Comune di Reggio Calabria sono stati ricevuti dal Prefetto, Clara Vaccaro, per rappresentare ufficialmente la profonda ... reggio.gazzettadelsud.it

Circoscrizioni a Reggio Calabria, il centrodestra dal Prefetto: Ritardi gravi, si rischia di rinviare il votoI consiglieri comunali di centrodestra sono stati ricevuti da S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per rappresentare ufficialmente le proprie preoccupazioni in merito ai ritardi nell’it ... reggiotv.it

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, l'UDC scende in campo a Reggio Calabria e approva un documento-appello - facebook.com facebook