Coordinatore cittadino Fdi nel cda della Reggia | No ad amichettismo e appartenenze di partito
La tensione sale alla Reggia di Caserta. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia si scaglia contro le logiche di partito che minacciano il patrimonio storico.
"Giù le mani dalla Reggia di Caserta. Un luogo simbolo dell’Italia, patrimonio dell’umanità Unesco, non può essere svenduto agli interessi di partito". Così il deputato democratico casertano Stefano Graziano interviene in merito alla notizia della nomina del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paolo Santonastaso, nel Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta da parte del Ministro Giuli. "Si tratta di una scelta scandalosa - prosegue Graziano - che conferma un uso sempre più irresponsabile del ruolo istituzionale da parte del Ministro, piegato alla logica della spartizione e del favore politico.🔗 Leggi su Casertanews.it
