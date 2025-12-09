La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon

Che relazione c’è tra un collezionista di carte Pokémon e Sam Altman? Apparentemente nessuna, ma hanno usato la stessa strategia per mandare in tilt il mercato delle RAM. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon

LA CRISI SPIEGATA IN MODO SEMPLICE... Helga è la proprietaria di un bar, di quelli dove si beve forte. Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre le consumazioni e frequentazioni, escogita un geniale pian - facebook.com Vai su Facebook

Babbeo, con la mia spiegazione del perché quelle che circolano sulla crisi greca sono stronzate ci ho perfino vinto un premio. Non me l’hanno dato per non aver spiegato nulla! Vai su X

Jp Morgan: la crisi economica spiegata con i Lego - La situazione dei mercati e i problemi nell'area Euro raccontati attraverso omini e mattoncini: lo schema è stato realizzato da un dipendente della società di servizi finanziari Come spiegare la crisi ... Si legge su tg24.sky.it