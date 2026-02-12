Meloni al vertice UE in Belgio | Priorità ai prezzi dell’energia Servono risposte a livello europeo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa oggi al vertice europeo in Belgio. Al centro dell’incontro ci sono i prezzi dell’energia, con Meloni che chiede risposte concrete a livello europeo. La Premier sottolinea l’importanza di trovare soluzioni pratiche per contenere i costi e garantire stabilità, mentre l’Unione europea cerca di bilanciare le ambizioni green con le esigenze dell’industria. La discussione si svolge in un clima di attesa e tensione, con le nazioni che cercano intese condivise su un tema cruciale per cittadini e imprese.

Meloni al vertice UE: l’energia al centro della sfida europea, tra ambizioni green e pragmatismo industriale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto con urgenza la questione dei costi energetici al centro del vertice informale europeo tenutosi il 12 febbraio 2026 nel castello di Alden Biesen, in Belgio. L’incontro, che ha visto la partecipazione di leader di 19 Paesi membri, ha evidenziato la necessità di una risposta europea coordinata per affrontare la crescente pressione competitiva da Stati Uniti e Cina e garantire la sopravvivenza delle imprese del Vecchio Continente, in un contesto di revisione delle politiche ambientali e di snellimento delle normative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina si è aperto in Belgio, al castello di Alden Biesen, il vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

La crisi dell’industria italiana si fa sentire.

