Ue al via in Belgio il vertice sulla competitività Meloni | Priorità i prezzi dell’energia Gli Eurobond? Io sono favorevole

Questa mattina si è aperto in Belgio, al castello di Alden Biesen, il vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. Al centro della discussione ci sono le sfide della competitività, con attenzione particolare ai prezzi dell’energia. La premier Meloni ha ribadito la priorità di intervenire su questo fronte e ha anche espresso il suo favore per gli Eurobond, strumenti che potrebbero aiutare a sostenere le economie europee.

Si apre questa mattina al castello di Alden Biesen, in Belgio, il vertice “informale” dei capi di Stato e di governo dell’Ue sulle sfide della competitività. A nutrire la discussione dei leader saranno in diversi momenti della giornata due ex premier italiana, prima Mario Draghi, poi Enrico Letta, autori di due rapporti che hanno dato all’Ue il senso dell’urgenza sul rilancio economico e strategico. Convocato dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il summit è stato caricato di significato da diversi Paesi, in primis da Italia e Germania, che nelle ultime settimane hanno rafforzato il loro rapporto, prima col vertice bilaterale di Villa Pamphili a Roma, poi con il paper congiunto sulla competitività.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Ue Vertice Vertice Ue sulla competitività, l’agenda di Meloni su energia e automotive Giorgia Meloni è arrivata al castello di Alden Biesen, in Belgio, per partecipare al prevertice europeo sulla competitività. In Belgio il vertice sulla competitività. Meloni: "Asse Italia-Germania motore dell'Europa" A Bruxelles, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un nuovo fronte tra Roma e Berlino che spinge l’Italia al centro dell’Europa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ue Vertice Argomenti discussi: Ue, al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russo; Ex Ilva, via libera UE al prestito ponte da 390 milioni di euro; Ue, al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russo - L'Unione Sarda.it; Ex Ilva, si riaccende l’altoforno. Via libera Ue al prestito ponte. Ue, al via il vertice dei leader: iniziata la sessione con Mario DraghiI leader Ue al vertice informale sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in ... msn.com Via libera dell'Ue ai dazi sui piccoli pacchi, tassa di 3 euro da luglio 2026Tre euro di dazio doganale ai piccoli pacchi in ingresso nell'Ue dall'1 luglio 2026. Lo ha deciso il Consiglio Ue che ha dato il via libera definitivo alle nuove regole doganali sugli articoli ... tg24.sky.it Ue,oggi il vertice informale: l’Europa vuole emanciparsi dagli Stati Uniti di Trump. I leader riuniti nel castello di Alden-Biesen,Belgio, discuteranno di autonomia strategica e competitività,ma Francia e Germania si scontrano su debito comune, commercio e der x.com Europa, media potenza Un “ritiro” dell'Unione Europea per riflettere su come diventare finalmente adulta. In vista del vertice informale di giovedì in Belgio, Ursula von der Leyen propone un’Europa a due velocità, Draghi invoca un federalismo pragmatico, M - facebook.com facebook

