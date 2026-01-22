Qualità dell’aria le città in base alla nuova Direttiva Ue non recepita dall’Italia | male Milano e Torino meglio Roma

La qualità dell’aria nelle città italiane varia secondo la nuova Direttiva Ue, non ancora recepita dal nostro paese. Milano e Torino risultano tra le più inquinate, mentre Roma presenta dati migliori. Nonostante alcuni miglioramenti, le condizioni restano preoccupanti e il rischio di proroghe per l’applicazione della normativa è concreto. È importante monitorare gli sviluppi e l’impatto delle politiche ambientali sulle nostre città.

I progressi ci sono, ma limitati e infatti le nostre città sono ancora pesantemente inquinate. Nonostante questo, è concreto il rischio che il governo decida di chiedere una proroga rispetto all'entrata in vigore della Direttiva europea sulla qualità dell'aria (28812024). Con conseguente aumento della mortalità per patologie respiratorie acute e patologie croniche, non solo respiratorie. La conferma dei rischi che corriamo semplicemente respirando arriva da un rapporto che, analizzando in modo sistematico i dati ufficiali delle reti regionali di monitoraggio delle ArpaAppa, ha classificato le città italiane una per una in base al tipo di inquinante – Pm10, Pm 2,5, NO2 ovvero biossido di azoto, ma anche ozono – mettendole al tempo stesso in relazione a tre diversi tipi di normativa: quella attuale (D. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Qualità dell'aria, le città in base alla nuova Direttiva Ue (non recepita dall'Italia): male Milano e Torino, meglio Roma

