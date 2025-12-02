Arriva il DigiCompEdu 3.0 | quali sono le nuove competenze informatiche chiave per i cittadini europei Inserita l’Intelligenza artificiale
DigComp 3.0, l’ultima evoluzione del Digital Competence Framework for Citizens della Commissione Europea, rafforza la centralità delle competenze digitali per cittadini, lavoratori, studenti e educatori. Il framework non cambia struttura, ma aggiorna e amplia contenuti e descrizioni, introducendo riferimenti diretti a intelligenza artificiale, sostenibilità, benessere e cittadinanza digitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
