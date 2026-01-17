Napoli sorpresa Conte | contro il Sassuolo sarà turnover Out Neres Vergara titolare

Napoli si prepara a affrontare il Sassuolo con un turnover, come annunciato da Conte. La squadra includerà alcune novità in formazione, con Neres fuori e Vergara pronto a scendere in campo dal primo minuto. Hojlund resta il punto fermo dell’attacco, mentre il tecnico valuta le rotazioni in vista delle prossime sfide. Un approccio strategico volto a mantenere freschezza e competitività della squadra.

L’ultimo treno scudetto parte alle 18 ed è vietato presentarsi tardi all’appuntamento. La frenata è stata pesante e rumorosa, tanto da costringere il Napoli a trovarsi già a metà gennaio a un bivio cruciale. Due gare delicatissime in tre giorni, che possono già valere come sentenze. Oggi al Maradona arriva il Sassuolo e dopo i pareggi interni contro Verona e Parma, Conte e i suoi ragazzi non possono più permettersi di sbagliare. E martedì si va a Copenaghen, in quello che potrebbe essere il capitolo finale di una Champions fin qui deludente. In Europa, il bottino esterno è drammatico, sportivamente parlando: zero punti, tre sconfitte, dieci reti subite e soltanto due realizzate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

