Litorale romano 850 chili di rifiuti trasportati illegalmente | maxi-sequestro

Nel pomeriggio le forze dell’ordine hanno sequestrato 850 chili di rifiuti trasportati illegalmente lungo il litorale romano. Durante un normale controllo, i Finanzieri hanno fermato un camion che trasportava materiali di dubbia provenienza. Da un primo esame, i rifiuti sembravano essere stati caricati senza autorizzazione, senza documenti e senza rispettare le norme. L’automezzo è stato sequestrato e si indaga per capire da dove provenissero i materiali e chi fosse il responsabile.

Roma, 2 febbraio 2026 – Nel corso di un ordinario servizio di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno fermato un automezzo adibito al trasporto di materiali che, a un primo riscontro visivo, è risultato carico prevalentemente di rifiuti. Il carico comprendeva plastica e ferro, vernici, sfalci vegetali, legno, materiali inerti, mobili e apparecchiature fuori uso, raccolti – secondo quanto dichiarato dal conducente – nei comuni di Torrimpietra e Cerveteri. Le dichiarazioni rese dall’autista hanno tuttavia insospettito i militari della Compagnia di Ladispoli, che hanno deciso di approfondire il controllo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Litorale Romano

Le guardie ambientali del Wwf Caserta hanno rilevato numerose discariche abusive lungo il litorale domizio, in particolare a Mondragone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Litorale Romano

Litorale romano, 850 chili di rifiuti trasportati illegalmente: maxi-sequestroIl carico comprendeva plastica e ferro, vernici, sfalci vegetali, legno, materiali inerti, mobili e apparecchiature fuori uso ... ilfaroonline.it

Ok del Comune allo sviluppo dello scalo: la pista sarà nella Riserva del Litorale Romano. Gli ambientalisti sono contrari, ma ci saranno opere compensative. - facebook.com facebook

Il centro sociale ZK Squat di Ostia, sul litorale romano, è stato sgomberato dalle Forze dell’ordine. All’interno dello stabile sono stati identificati 11 soggetti, tutti denunciati per occupazione abusiva. x.com