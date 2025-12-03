Partita Monza-Sudtirol scatta l' ordinanza | divieti e strade chiuse

Nella giornata di lunedì 8 dicembre Monza si prepara a ospitare l’incontro di campionato di Serie B che vedrà sfidarsi all'U-Power Stadium Monza e Sudtirol. L'inzio del match è fissato per le 15 e come di consueto il Comune ha predisposto per l'occasione alcune modifiche alla viabilità tramite. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

