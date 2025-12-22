Broni (Pavia), 22 dicembre 2025 – Un’ auto con targhe estere che, secondo i carabinieri, sarebbero contraffatte. Per questo un 27enne è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Broni e della Compagnia di Stradella, che lo hanno fermato la notte scorsa nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio. Il fermo e i sospetti. Mentre transitava in una via del centro l’auto è stata fermata. L’atteggiamento del conducente ed alcune anomalie visive sulle targhe del veicolo, hanno subito insospettito i militari, inducendoli a svolgere accertamenti più approfonditi. Anomalie nelle targhe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Targhe false su un’auto: 27enne denunciato e veicolo sequestrato

Leggi anche: Guidava un’auto rubata con targhe false: denunciato per riciclaggio e ricettazione

Leggi anche: Avellino, controllo del territorio: intercettata auto con targhe false, denunciato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente frontale nella fuga dai carabinieri: i furti in casa, l'auto sospetta con le targhe false, lo schianto e il ferito. Caccia agli occupanti - In fuga dai carabinieri, che li inseguivano dopo alcune segnalazioni di furti in casa, gli occupanti di un'auto hanno provocato un incidente frontale a Salgareda, nel quale un ... ilgazzettino.it

I tre avevano applicato le targhe false sull'auto al fine di eludere i varchi della videosorveglianza - facebook.com facebook